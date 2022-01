Ceasa Londrina abre no feriado desta sexta-feira

A Ceasa (Central Estadual de Abastecimento) Londrina vai abrir nesta sexta-feira (10), feriado em Londrina em comemoração aos 87 anos de fundação do município.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A gerência do estabelecimento informa que o mercado estará aberto normalmente, das 3 horas às 10 horas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A Administração da unidade estará fechada, ficando em atendimento os fiscais de mercado, e um colaborador no setor do cadastro do produtor.





O local é aberto das 3 às 10 horas nas segundas, quartas e sextas-feiras, e das 5h30 às 10 horas nas quintas-feiras e sábados.





Serviço:

Continua depois da publicidade





Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia.





CEP: 86.031-770 – Londrina – Paraná.





Horários: de segunda, quarta e sexta-feira, das 3 às 10 horas; terça, quinta-feira e sábado, das 5h30 às 10 horas.







Fones: (0**43) 3325-4713 – (0**43) 3325-4404.