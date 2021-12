Campanha sorteia camisa autografada do LEC para pagar cirurgia de menino com má formação da arcada dentária

Há três meses, a família de Kauan Rafael, de 14 anos, iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para poder pagar uma cirurgia para o menino, que tem necessidades especiais. A família está vendendo números para uma ação entre amigos no valor de R$ 5 para o sorteio de uma camisa autografada por todos os jogadores do LEC (Londrina Esporte Clube). Confira no fim da notícia como comprar seu número.

A mãe de Kauan, Derci Santos, explica que o filho precisa de uma cirurgia para corrigir a má formação da arcada dentária. "Ele está precisando fazer essa cirurgia bucal porque ele tem dificuldade de mastigar, para deglutir e para falar também", afirma. A cirurgia, no valor de R$ 5 mil, não é coberta pelo SUS (Sistema Único de Saúde), de acordo com Derci. Ela conta também que já procurou a ajuda de universidades, mas sem sucesso.

Kauan nasceu prematuro, com apenas 29 semanas de gestação, e teve uma má formação do quadril. O menino já passou por outras três cirurgias por conta deste problema e a intervenção dentária também é consequência da prematuridade. "Até pagamos algumas consultas particulares com dentistas e achávamos que era só por aparelho. Mas, quando tiraram a (radiografia) panorâmica da arcada dentária, descobrimos que era preciso fazer uma cirurgia", diz a mãe.





Foi então que se iniciou a campanha.





O treinador Cláudio Tencati, que já foi aclamado técnico do Londrina, também tem ajudado na divulgação da campanha. A mãe de Kauan explica que a relação do filho com o clube é "antiga". "Desde os quatro anos, o Kauan vai ao estádio", conta.

Derci relata que, na época, uma foto do filho na arquibancada viralizou nas redes sociais. "O Kauan virou uma espécie de 'torcedor-símbolo' do LEC", comenta. Com a necessidade da nova cirurgia e para ajudar o torcedor convicto, todos os jogadores do Londrina assinaram a camisa posta a prêmio.





"Ele tem muita dificuldade para falar, é muito complicado para entender o que ele diz", conta Derci. Com a cirurgia, a família espera que Kauan consiga ter mais facilidade de locução e também de alimentação, uma vez que o problema bucal faz com que o menino tenha dificuldades para mastigar.





A mãe diz que a família pretendia sortear o ganhador no último dia 24, mas, como ainda não atingiram o valor necessário, vão estender a campanha até conseguirem pelo menos metade da quantia.





O ganhador da camisa vai ser anunciado nas redes sociais da mãe de Kauan, @derci.kauan, no Facebook e Instagram. Veja abaixo a chave do PIX para contribuir e concorrer à camisa do Londrina!





Serviço

Valor da parcela de participação: R$ 5,00

Chave do PIX para adquirir um número: 04395235913 (celular)





