Campanha Futuro Criança 2021 termina na próxima semana

O CMCDA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a SMAA (Secretaria Municipal Assistência Social) informam à população que o prazo para aderir à Campanha Futuro Criança 2021 encerra na próxima quinta-feira (30), último dia de expediente bancário do ano. Por meio da campanha, os interessados podem contribuir com os projetos sociais que atendem as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Londrina. Para isso, basta destinar parte do IR (Imposto de Renda) devido.

A população que precisa pagar o imposto de renda pode destinar até 6% do valor devido quando for pessoa física. Já as empresas podem repassar até 1% do IR. Aderindo à campanha, esses percentuais vão para o financiamento de projetos e as entidades socioassistenciais que atendem os menores de 18 anos, visto que há a renúncia fiscal por parte da União, ou seja, o dinheiro fica na cidade do doador.

Além disso, quando o contribuinte faz a destinação pelo site da Prefeitura de Londrina, ele consegue escolher o local para o envio de dinheiro. É possível destinar para um projeto específico cadastrado no Banco de Projetos do CMDCA ou repassar diretamente para o FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Nesse último caso, o dinheiro é usado para a execução de políticas públicas na área da criança e do adolescente. Com isso, as entidades conseguem levar educação, esporte, lazer, cultura e ações de cidadania para aqueles que já sofreram violência ou que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica.





Para a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, essa é a grande diferença e benefício que a população têm ao aderir à Campanha Futuro Criança 2021. Pois, destinando o IR para projetos sociais de Londrina, o contribuinte pode ir in locu verificar como está sendo aplicado seu imposto.





“Quem destina o IR não está doando, porque é um recurso que as empresas e as pessoas já são obrigadas a pagar para o governo federal. Mas, escolhendo participar da campanha, o contribuinte pode ir até a entidade social que ele escolheu, para ver pessoalmente como a instituição está aplicando o dinheiro, além de poder conhecer um pouco da história das crianças atendidas e dos trabalhos que são realizados”, ressaltou Micali.

