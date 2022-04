Câmara de Londrina aprova, em 1º turno, flexibilização da Lei Cidade Limpa

Criada em 2010 e considerada um marco no ordenamento urbano em Londrina, a Lei Cidade Limpa poderá passar pela segunda grande mudança em 12 anos. Isso porque a Câmara Municipal de Londrina aprovou, em primeiro turno, projeto de lei do Executivo que flexibiliza ao menos 11 artigos com regras publicitárias e amplia o tamanho das logomarcas nas fachadas dos estabelecimentos na cidade - passarão de 30% para 45% da medida linear do imóvel. A proposta também restabelece a permissão de pinturas publicitárias e anúncios indicativos, que havia sido abolida há 12 anos.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Foram 17 votos favoráveis, um contrário, do vereador Roberto Fú (PDT), e a vereadora Lenir de Assis (PT) se absteve. Agora o projeto volta a ser debatido daqui a duas semanas, em segunda e definitiva discussão antes da sanção do prefeito Marcelo Belinaiti (PP).



Continua depois da publicidade





Para o vice-líder do Executivo na Câmara, Matheus Thum (PP), o projeto de lei tem objetivo de favorecer o comércio de Londrina. "Os meios de comunicação estão sempre em constantes mudanças e as leis precisam acompanhar isso. Temos que dar meio de desburocratizar mais. Favorecer os comerciantes em flexibilizar e explorar mais sua marca e fazer sua propaganda."





Continue lendo na Folha de Londrina.