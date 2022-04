Buffet de Londrina é investigado pela Polícia Civil por suposto golpe em noivos

A Polícia Civil está investigando um buffet de Londrina após diversas denúncias de golpe envolvendo noivos. A assessoria da corporação informou que ainda estão sendo apurados quantos boletins de ocorrência foram registrados e também realizadas diligências para verificar o que houve. O delegado que cuida do caso preferiu não gravar entrevista. A reportagem apurou que mais de 50 casais se dizem lesados pela empresa, com sede na zona leste da cidade. O prejuízo, somado, seria superior a R$ 260 mil.



De acordo com as vítimas, o buffet não cumpriu com o contrato, deixando de alugar espaços para as festas e “sumindo” às vésperas de diversos casamentos. Tudo isso com parte dos valores feitos ou até mesmo com o pagamento integral dos serviços. A empresa cobrava por convidado e ofertava doces, decoração, jantar, cerimônia, assessoria e até DJ. Fornecedores também estariam tentando receber, porém, não estão conseguindo.



A autônoma Liadne Ribeiro havia fechado com o buffet em janeiro do ano passado para o casamento que aconteceria no final de abril. Ela conta que ficou sabendo nesta semana sobre a suposta falência da empresa, que não deu explicações ou avisos prévios. “As propostas eram tentadoras, sempre tinham descontos altos. A empresa tinha mais de 12 anos, conheço gente que fez casamento com ela, olhamos o CNPJ e estava ativo. Não parecia ser um golpe dessa magnitude.”







A noiva relatou que desde janeiro deste ano já enfrentava dificuldade para manter contato com representantes da empresa. Na última tentativa, em que queria marcar uma degustação final da festa, ficou sem resposta. “É um sonho perdido. Era um dia que idealizávamos, tem o vestido, o dia em si, dia da noiva. É um valor sentimental impagável”, lamentou. Liadne já havia repassado cerca de R$ 10 mil.







