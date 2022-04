Avenida Santos Dumont, em Londrina, ganhará mais uma rotatória

A Prefeitura de Londrina finalizou a licitação que prevê a construção de uma rotatória na avenida Santos Dumont, na zona leste de Londrina. O certame foi homologado nos últimos dias e o contrato assinado com a empresa de Maringá (Noroeste), única interessada no edital, que foi lançado na modalidade tomada de preços. A estrutura vai custar R$ 224 mil, recurso próprio do município.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O local escolhido para a rotatória foi o cruzamento da Santos Dumont com a avenida João Ribeiro de Barros. A previsão de término é de três meses, a partir da assinatura da ordem de serviço, o que deverá acontecer nas próximas semanas. O projeto é do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), que identificou o gargalo no encontro das avenidas.

Continua depois da publicidade





A região conta com escola, lanchonetes e empresas, além de ser caminho para o Aeroporto Governador José Richa. “Existem várias conversões ali, tanto para quem está nas avenidas, quanto para os motoristas que usam as ruas que cruzam aquele ponto. Terão adequações em relação à largura das vias e passagem de pedestres. São melhorias para garantir segurança para as pessoas e melhor fluidez no trânsito”, destacou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.





Continue lendo na Folha de Londrina.