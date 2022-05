Avenida Guilherme de Almeida em Londrina terá ciclovia de 1,2 km

A Prefeitura de Londrina homologou a empresa vencedora da licitação para construção de uma ciclovia na avenida Guilherme de Almeida, no jardim Itapoã, região sul da cidade. A empreiteira, que tem sede em Maringá (Noroeste), foi a única a participar do certame e levou a obra com uma proposta de R$ 530 mil, praticamente o mesmo valor que o município tinha se proposto a investir.



A via exclusiva para ciclistas será feita no canteiro central e terá cerca de 1,2 quilômetro de extensão, começando na rua Ida Tamarozzi Petrucci e terminando na rotatória, perto da rua dos Zeladores. O prazo previsto em contrato é de três meses de intervenções a partir da assinatura da ordem de serviço, o que deve ocorrer nos próximos dias. Também serão implantados guarda-corpos para a passagem de pedestres, os levando as faixas.

A avenida é o principal acesso para bairros populosos da zona sul, como o União da Vitória. Quem hoje se arrisca entre os carros acredita que a medida vai facilitar. “Já tem o canteiro que é grande e ninguém usa. Pelo menos agora terá uma serventia e deve incentivar até mais pessoas a andarem de bicicleta por aqui”, projetou o auxiliar de pedreiro aposentado Delcides da Mota. “Muitas atividades no bairro o pessoal faz de bicicleta. Se tiver um lugar específico para usar vai ser bom”, avaliou o autônomo Jean Henrique Lopes.





Para o calçamento do canteiro, pelo menos, 11 árvores terão que ser erradicadas. Nove delas são exóticas. Como contrapartida, deverão ser plantadas 27 mudas de espécies definidas pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) em outros pontos, preferencialmente em áreas de preservação ambiental e fundos de vale. Outras 32 mudas de Ipê que existem no local serão transplantadas.







