Avenida Ayrton Senna em Londrina tem trânsito impedido para melhorias

A interdição da avenida Ayrton Senna em Londrina, logo no começo da manha desta quinta (21), deixou a população que circula pela região Sul surpresa. Mesmo com o feriado de Tiradentes, o movimento de carros, pedestres e motocicletas era notável e, com a sinalização, o trânsito flui bem na rotatória que fica nas proximidades da avenida Maringá e Madre Leonia Milito.

A interdição começou às 8h e, de acordo com a assessoria de imprensa da Sanepar, tem previsão de término às 18h. A fonoaudióloga Cíntia Ota aproveitou o feriado para caminhar no Lago Igapó e admite que não sabia do impedimento. "Passo muito pouco por aqui, não faz parte de minha rotina, só venho caminhar mesmo. Deixei o carro num lugar bom - a rua Joaquim de Matos Barreto, e não sabia que domingo estaria assim novamente. Bom saber", comentou.

Com investimentos estimados em R$ R$ 10,2 milhões, a iniciativa da Sanepar visa substituir as duas linhas de adutora da década de 1960 que levam água do ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da empresa, localizada na avenida Juscelino Kubitschek (JK). A nova tubulação, que está sendo implantada nas pistas de rolamento facilitará o acesso a manutenções, tem maior diâmetro e, portanto, melhor eficiência no transporte da água.





De acordo com o encarregado da obra presente nas ações desta quinta, Anderson Saraiva, uma equipe de 15 trabalhadores dedica-se ao longo de todo o feriado para dar andamento aos serviços planejados. "Precisamos fazer a troca da tubulação que é muito antiga para essa nova que tem 800 mm e não tem outro jeito: precisa interditar, abrir e realizar o serviço", ratifica. "Na segunda-feira já estará tudo recomposto", sinaliza. A obra teve início em dezembro passado e, em caso de mau tempo, a programação será cancelada.





Já o vendedor Carlos Fernandes, que mora bem próximo à rotatória da Ayrton Senna e não precisa tirar o seu carro da garagem para caminhar em volta do lago, expõe que a obra altera sua rotina consideravelmente. "Impacta no trânsito, mas entendo que é ´para o bem de todos, então vou tentar passar por esses dias com mais tolerância", disse.

