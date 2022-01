Após incidente, roda gigante é retirada da praça Tomi Nakagawa

Após o problema e a polêmica criada nas redes sociais envolvendo uma roda gigante de um parque de diversões instalado na praça Tomi Nakagawa, no centro de Londrina, na noite do último sábado (11), o brinquedo foi retirado no início desta semana. Segundo a empresa, o engenheiro responsável foi acionado após a intercorrência e foi quem solicitou o recolhimento da roda gigante, que deverá ser encaminhada para manutenção em São Paulo.



O parque segue na cidade até 17 de janeiro, entretanto, o equipamento não deve retornar. “Ficará em manutenção o tempo que for necessário. Demora até meses”, explicou Jorge Leandro, proprietário do Tukas Park. No fim de semana, uma das dez cabines da roda gigante enroscou e torceu, assustando quem estava no lugar. A gaiola era ocupada por um homem e um adolescente. Ninguém se machucou.



Leandro classificou a situação como um “incidente” e argumentou que pode ter sido provocado após um dos ocupantes supostamente balançar a cabine. “Orientamos todas as pessoas que vão na roda gigante a não balançar a gaiola. A cabine não chegou a cair. Ninguém está livre desse tipo de incidente”, defendeu, citando a trava da montanha-russa de um parque em São Paulo que soltou, também nesse fim de semana.







