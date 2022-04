Alunos da rede municipal de Londrina ainda não receberam uniformes completos

Além da expectativa de reencontrar os professores e amigos de escola, mais de 46 mil alunos da rede municipal de ensino tinham outro desejo: o de vestir uniformes novos. Quase dois meses após o retorno das aulas, no dia 7 de fevereiro, as crianças tiveram essa vontade atendida de forma parcial.

Maior fornecedora dos produtos, a empresa Ana Lúcia Dias ME, de Londrina, assinou contrato com a prefeitura de R$ 4,6 milhões no final do ano passado para fornecer mais de 295 mil peças entre camisetas de mangas curta e longa e jaquetas, mas os dois últimos itens ainda não foram entregues.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os materiais deveriam chegar nas escolas municipais até o dia 26 de janeiro, mas o prazo foi desrespeitado. Na data que as aulas voltaram, 7 de fevereiro, a terceirizada encaminhou um ofício informando que não conseguiria cumprir com o acordo.







"Estamos com atraso no recebimento da nossa matéria-prima principal: a malha. Segundo as tecelagens, o mesmo está ocorrendo em razão do início do ano letivo no Brasil. Tivemos também alto índice de afastamento de funcionários por Covid-19 e pela gripe H3N2. Sendo assim, diante dos diversos incidentes alheios à nossa vontade, solicitamos prorrogação para entrega em 31 de março", explicaram os representantes da Ana Lúcia ME em documento obtido pela FOLHA.





