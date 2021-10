Aglomeração na rua Paranaguá em Londrina acaba em prisão

As ações de fiscalização intensificadas pela Prefeitura de Londrina na noite de sexta-feira (8) para conter a aglomeração na rua Paranaguá (região central) resultaram na prisão de um homem, recolhimento de vários veículos e fechamento de um estabelecimento comercial. As abordagens tiveram início por volta das 19 horas e seguiram durante toda a madrugada por equipes da GM (Guarda Municipal), da Secretaria Municipal de Fazenda e Polícia Militar. Novas fiscalizações estão programadas para acontecer até o feriado de 12 de outubro, comemorado na próxima terça-feira.

"Durante a ação realizada ontem (8) várias pessoas foram abordadas por não estarem usando máscaras de proteção. Um estabelecimento comercial teve que encerrar as atividades por não estar seguindo as medidas profiláticas exigidas durante a pandemia e no momento desta abordagem um homem se exaltou contra o fiscal da Secretaria da Fazenda e foi preso por desacato à autoridade. Houve ainda o recolhimento de diversos veículos que estavam estacionados de forma irregular em frente a portões de prédios”, relatou o GM Ângelo Matos, atual chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Defesa Social.

Ele informou que as fiscalizações intensificadas serão realizadas durante todo o feriado prolongado. “Vale destacar que a Guarda Municipal realiza constantes abordagens na rua Paranaguá. Somente neste ano, outras sete pessoas foram presas durantes essas ações. Estamos apenas intensificando o trabalho entre as noites de sexta-feira (8) e terça-feira (12)”, enfatizou.





