Adiada interdição de trecho entre Leste-Oeste e Rio Branco, em Londrina

Devido às condições climáticas, foi adiada a interdição da rotatória da Leste Oeste com Rio Branco, em Lodrina, prevista para ocorrer nesta segunda-feira (14). Segundo a prefeitura, uma nova data para o bloqueio da pista será informada posteriormente.

Na semana passada, foi divulgado que, quando houver o bloqueio no local, os motoristas que forem para a zona norte terão que se deslocar até o primeiro retorno (na av. Leste-Oeste), nos mesmos moldes que já ocorre no sentido inverso. Como medida de auxilio a essa mudança, deve entrar em operação um novo entroncamento com semáforo no cruzamento da rua Cabo Verde com a av. Leste Oeste.





A nova abertura no canteiro central da av. Leste Oeste vai permitir a conversão sentido Centro para quem segue pela rua Cabo Verde, que, inclusive, passou a ter sentido único de circulação, visando facilitar essa manobra.

Quem costuma virar à esquerda da av. Leste Oeste para a rua João Pessoa também vai utilizar o novo retorno semaforizado e seguir sentido rua Quintino Bocaiuva pela rua Fortaleza, uma vez que o traçado antigo terá o sentido invertido para dar vazão ao trânsito que utilizava a rotatória.