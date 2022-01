Acesf libera a locação de mais três capelas mortuárias municipais de Londrina

A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) divulgou nesta quinta-feira (9) que liberou a locação dos espaços das capelas mortuárias municipais do parque Jamaica, região oeste, e do jardim Maracanã, na região leste, além do União da Vitória, na região sul de Londrina. Segundo a prefeitura, a liberação se deu em decorrência da diminuição nos números de casos graves de Covid-19 no município e a retomada gradual das atividades.

Houve uma série de melhorias feitas nesses locais, como a manutenção e o reparo na parte elétrica e hidráulica e de pintura em geral. Segundo o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, durante os quase dois anos de pandemia, os velórios nas capelas ficaram suspensos para evitar a aglomeração de pessoas. No entanto, com a vacinação em massa da população, agora eles podem voltar a ser utilizados com as devidas precauções. “Antes de reabrirmos os espaços, foi preciso fazer a manutenção dos locais, como desentupindo as calhas de água da chuva, trocando telhas quebradas e reparando a pintura interna e externa devido o surgimento de algumas infiltrações. Agora, mais três capelas mortuárias já estão aptas para a locação”, disse Deliberador.





Outras duas capelas mortuárias também devem ser colocadas à disposição da população nas próximas semanas: a do parque Ouro Verde e a do Santa Rita. Além delas, estão em funcionamento as capelas distritais, as localizadas na avenida Juscelino Kubitscheck, 2.948 (ao lado da sede da Acesf) e a do jardim da Saudade.





Durante os velórios, continua sendo obrigatório o uso da máscara, assim como recomenda-se o uso de álcool em gel para a higienização das mãos e está proibida a aglomeração de visitantes. Em casos de óbitos relacionados ao novo coronavírus seja confirmado ou suspeito, mantém-se as orientações que já estavam vigentes, como a não realização do velório. Nesses casos, corpo é encaminhado diretamente ao cemitério para sepultamento. No cemitério, é sugerido o acompanhamento do menor número de pessoas, os participantes devem manter dois metros de distância entre si e um servidor acompanha o sepultamento. Já o atendimento funeral continua restrito a uma pessoa da família e mais um representante do plano funeral, quando houver.