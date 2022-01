4,5 mil casas ficam sem luz após chuva e vento forte nesta segunda em Londrina

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) apontou que foram registradas rajadas de vento que atingiram 57 km/h em Londrina. As pancadas de chuva assustaram, mas a precipitação não foi tão significativa e chegou a 2,8 milímetros nesta segunda-feira (6). No meio da tarde desta segunda-feira outra pancada de chuva acabou deixando 4,5 mil domicílios sem luz, principalmente na região sul de Londrina.

A falta de energia foi provocada por galhos que atingiram a rede de energia elétrica da Copel. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve a queda de seis árvores na cidade. No início da noite, por volta das 19h30 a quantidade de domicílios sem luz já reduziu a mil, e as equipes seguem em campo agora à noite para normalizar a situação. Segundo a assessoria de imprensa da Copel, a expectativa é concluir ainda hoje, mas são mais de cem ocorrências para atendimento, e pode ocorrer de alguns circuitos pequenos ou algum caso individual ficarem para esta terça-feira (7).





A primeira pancada de chuva do dia ocorreu por volta das 2 horas da madrugada e já provocou a queda de energia que resultou na total paralisação da operação de quatro unidades do Sistema Produtor Tibagi. As equipes da Copel, com o suporte da Sanepar, conseguiram reresolver o problema no período da tarde, no entanto, a previsão era de que o abastecimento de água se normalizasse somente durante a noite.





As casas que mantinham a ligação do abastecimento direto, sem caixa d'água, ficaram sem poder abrir as suas torneiras com tranquilidade, por este motivo, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.