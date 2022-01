Londrina se despede de 2021 com previsão de pancadas de chuva e calor de 29ºC

Um dia típico de verão deve marcar o fim de 2021 em Londrina, prevê o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Pancadas de chuva esporádicas podem ser registradas ao longo desta sexta-feira (31).

O meteorologista Reinaldo Kneib não vê grandes chances de chuva durante a virada para 2022, apesar de não descartar que a nebulosidade ofusque o céu neste momento.

Mínimas nesta manhã foram de 18ºC. As temperaturas contam com o potencial de alcançar 29ºC pela tarde e 32ºC no dia inicial do novo ano.





Para o sábado (1º) que abre o calendário de 2022, o pesquisador também não desconsidera a ocorrência de pancadas rápidas de chuva. É o calor, no entanto, que deve predominar neste feriado.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg