Confira a lista de falecimentos de Londrina e região dos dias 11 e 12 de outubro divulgadas pela Acesf.

RUTH APARECIDA CEZAR - 71 anos - JATAIZINHO/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 08:54 am

Falecimento em: 12/10/2021

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO

Situacao:

JOAO CELSO GONCALVES - 70 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 08:34 am

Falecimento em: 12/10/2021

Local do Velório: CAPELA MORTURARIA DE RANCHARIA-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RANCHARIA

Situacao:





MARIO TINO - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 07:44 am

Falecimento em: 12/10/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:

DIRCE DO CARMO - 99 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 07:29 am

Falecimento em: 12/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:





TANIA APARECIDA NOBILE - 76 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 05:52 am

Falecimento em: 12/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANA MARIA RODRIGUES - 71 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 02:49 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: DISTRITO DE IBIACI - PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





RUBENS BRAGA FERREIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 12/10/2021 - 00:17 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





ROSA ALICIA AVILA CAMPOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 22:06 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





ISAURA RODRIGUES POLVORA - 96 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 20:58 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situacao: SEPULTADO









RN MARIANA FERREIRA PINHEIRO - 0 anos - PORECATU/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 19:15 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:









NILZIL DIAS CARNEIRO - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 17:34 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO









TOMICO KOBAYASHI HAGINO - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 15:57 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO









ALCIDES FAVORITO - 84 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 14:59 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:









EDSON CORREA DE SOUZA - 72 anos - IBAITI/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 14:13 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO - COM ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBAITI - PR (VILA GUAI)

Situacao:









FATIMA TEREZA PRADO DE MEDEIROS SANCHES - 60 anos - CENTENÁRIO DO SUL/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 14:06 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CENTENÁRIO DO SUL

Situacao:





ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA - anos - TAMARANA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 13:12 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA DE TAMARANA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAMARANA - PR

Situacao:





EDSON ELIAS SANDI FILHO - 25 anos - BARRA VELHA/SC

Comunicação em: 11/10/2021 - 12:30 pm

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO









ANTONIO SILVIO LOPES - 93 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 11:01 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





ANTONIO EDUARDO TALLARICO - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 10:57 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





FERNANDO AFONSO DOMINGUES - 99 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 10:20 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO









RUBENS BURQUE - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 09:25 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO









VENERANDA CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA - 45 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 09:09 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situacao:









ANNA APPARECIDA BARBATO - 91 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 08:13 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAP. CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBIPORÃ (INÍCIO AS 13:00)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ

Situacao:









ARISTIDES APARECIDO ALVES - 62 anos - JACAREZINHO/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 06:39 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CENTRO CULTURAL DE JACAREZINHO/PR (13:00 HS) - CENTRAL PREV

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2021 - 00:00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIBERÃO CLARO-PR

Situacao: SEPULTADO









NORBERTO IVAN CONSTANCIO - 62 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 05:11 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO









MANOEL DOMICIANO PEDRO - 63 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 11/10/2021 - 03:01 am

Falecimento em: 11/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

