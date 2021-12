Jovem é executado a tiros em Rolândia; mãe da vítima relata ameaças

Um jovem identificado como Flavio Algusto Giora, 23, foi executado na madrugada desta sexta-feira (3) no bairro Tomie Nagatani, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). A PM (Polícia Militar) informou ter o encontrado após solicitação via Copom (Central de Operações Militares), caído ao solo e com várias perfurações causadas pelos tiros.

De acordo com o setor de comunicação do 15º BPM (Batalhão de Polícia Militar), populares relataram que, após ouvirem os disparos, dirigiram-se até a rua e visualizaram apenas uma camionete prata saindo do local em alta velocidade. Não souberam indicar marca e modelo.

Durante o atendimento à ocorrência, a Copom recebeu uma denúncia anônima afirmando quem seriam os autores do homicídio.





A mãe da vítima, conforme a PM, relatou que seu filho estava sofrendo ameaças e que, momentos antes ao ocorrido, havia recebido uma ligação e saído de casa assustado em seguida. No entanto, não soube dizer quem havia ligado.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o óbito, constatado no local, que foi isolado. A investigação da Polícia Civil também esteve presente.