IDR prevê fim de semana ensolarado e com máximas acima dos 30ºC em Londrina

A estabilidade segue como uma constante em Londrina neste fim de semana com aspecto de verão . Máximas ultrapassam facilmente os 30ºC nesta sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), se depender da expectativa da agrometeorologista Angela Costa.





Mínimas registradas pela estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul da cidade, durante a manhã foram de 19ºC e devem variar entre 16ºC e 17ºC no fim de semana.

Vizinhos de demais regiões do Paraná podem sentir os efeitos de áreas de instabilidade nos próximos dias. Nesta sexta (3), há previsão de chuva para o litoral. Os habitantes da Região Metropolitana de Curitiba podem observar um acúmulo de nuvens.

Pelo sábado (4), a instabilidade deve seguir no litoral e, durante o domingo (5), abranger também o sul do estado.





É na segunda-feira (6) que as áreas avançam consideravelmente, englobando o Leste, Centro e parte do Norte paranaense, prevê Costa, acrescentando, porém, que a probabilidade de chover em Londrina é pouca.





A pesquisadora espera que, se as precipitações ocorrerem na região da 'pequena Londres', serão isoladas.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.