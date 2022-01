IDR espera semana ensolarada e temperaturas em elevação em Londrina

Uma área de instabilidade visitou Londrina, resultando em 5,4 milímetros de chuva apurados durante a madrugada desta segunda-feira (6). Mas lhe faltou potencial para reverter o cenário estável que predomina há dias na cidade.





Os londrinenses já retomaram à rotina com sol e calor. A mínima de 20ºC foi registrada pela estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul. Máximas devem atingir 31ºC.



O sistema já se despede da 'pequena Londres' e seus efeitos só devem ser sentidos nos Campos Gerais, Oeste e Sudeste do Paraná, como prevê a agrometeorologista Angela Costa.

Embora não se descarte a ocorrência de pancadas chuvosas isoladas, a expectativa é que o astro-rei brilhe ao longo da semana.





Temperaturas previstas para esta terça-feira (7) variam entre 16ºC e 30ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.