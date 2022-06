Hospitais do PR esperam economia de 50% com programa da Copel

Uma lista de complexos médicos públicos e beneficentes foi divulgada recentemente pelo governo estadual dentro da chamada pública da Copel Distribuição. Essas instituições serão atendidas pelo programa de Eficiência Energética, com investimento de R$ 35 milhões a serem aplicados em projetos para a redução do consumo e, consequentemente, dos custos da energia elétrica.

A iniciativa, em parceria com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e a Copel, envolve nesta primeira fase 41 hospitais de 33 municípios, sendo 14 na região Norte/Norte Pioneiro do Estado. Os recursos da estatal são a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de pagamento, e a redução média no valor da conta de luz para as instituições de saúde é estimada em 75%, permitindo a reserva de recursos para investimentos em serviços voltados para a população.

Uma parte expressiva desta diminuição é referente à instalação de sistemas de geração de energia solar. Dos 41 projetos aprovados, por exemplo, 37 serão contemplados com plantas de geração de energia fotovoltaicas. De acordo com o presidente da Copel, Daniel Slaviero, alguns dos projetos selecionados irão investir também “na substituição de lâmpadas e equipamentos por aparelhos mais modernos, ambientalmente corretos”.





