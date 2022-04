HCL recebe neste domingo valor arrecadado na Prova de Laço em Dupla

A Prova de Laço em Dupla (V Prova do Hospital do Câncer), realizada nos três primeiros dias da ExpoLondrina, bateu o recorde de arrecadação e vai repassar mais de R$ 200 mil para o hospital, que é referência no tratamento de câncer para 166 municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná. A entrega oficial do valor apurado ao Hospital do Câncer de Londrina (HCL) será feita neste domingo (10), durante a final do Rodeio, no Recinto de Shows João Milanez.

Os grandes campeões da prova, nesta edição, foram Kito Meneghel, Du Bandeirantes, Juninho Paraná, Gustavo Aquino, Fabio Napoli Macuxi, Jean da Silva Fuscão, Heitor Sala, Guilherme Mota, Cleber Band, Barretinho, Lukinha Astorga e Heitorzinho Oliveira.

A exemplo das últimas cinco edições, os organizadores do evento irão reverter todo o valor arrecadado com as inscrições ao HCL. Na última prova, realizada na ExpoLondrina 2019, foi entregue ao hospital o valor de R$125 mil, que foi investido em melhorias na infraestrutura do hospital. A instituição realiza 1,6 mil atendimentos por dia, sendo 94% pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).





Para o conselheiro da Sociedade Rural do Paraná (SRP) e um dos coordenadores da equipe voluntária que organiza a Prova de Laço em Dupla da ExpoLondrina, Ilson Romanelli, o resultado da iniciativa superou as expectativas. “Foi surpreendente, a maior arrecadação até agora. Estamos com uma equipe jovem, que se dedicou muito, e pudemos contar com toda a credibilidade do hospital. Todos entenderam a necessidade de ajudarmos o HCL e o resultado foi maravilhoso”, disse Romanelli, lembrando que a equipe já começa a unir forças para que a próxima edição do evento seja ainda melhor.





Segundo o conselheiro da SRP, os recursos já repassados nos últimos quatro anos de prova foram utilizados, entre outros investimentos, na finalização de um setor de quimioterapia, que atende a média de 200 pessoas por dia, e na compra de camas especiais para o setor de pediatria. Este ano a Prova de Laço em Dupla contou com participantes de outros estados, como Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.