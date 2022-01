Grupo de voluntários de Londrina ajudará desabrigados na Bahia

O início de 2022 será marcado pela solidariedade de um grupo que partirá de Londrina para ajudar desabrigados atingidos pelas enchentes no Nordeste.

As vítimas das fortes chuvas que atingiram a Bahia receberão um grupo de voluntários do Jardim Marabá (zona leste), que embarca no fim de semana.

Eles integram o projeto SOS Catástrofe, que foi criado em 2008 para ajudar em situações semelhantes. A origem do grupo é de Presidente Prudente (SP) e hoje eles possuem sedes em vários municípios, inclusive Londrina.





De acordo com Luiz Baldez Júnior, incialmente o grupo era ligado a uma igreja evangélica, mas logo se tornou independente. Ele ressaltou que o grupo já participou de outros eventos que ganharam os noticiários pelas perdas que geraram.







“Nós já atuamos na enchente na região do Vale do Itajaí (SC), em 2008, quando teve aquela grande enchente. Nós também atendemos Guaraciaba, no outro extremo de Santa Catarina, quando aconteceu a passagem do primeiro tornado registrado no Brasil. Também fomos para a região serrana do Rio de Janeiro, onde aconteceu um grande desastre lá na região dos lagos devido aos deslizamentos provocados pelas chuvas. Naquela época ficamos em Petrópolis e Teresópolis. Também estivemos com uma pequena equipe em Brumadinho (MG), quando houve o rompimento da barragem, para ajudar em algumas situações por lá”, destacou Baldez.

Ele ressaltou que o grupo que sairá de Londrina é composto por quatro pessoas: ele, Danilo Ribeiro, Tatiana Engman e Isabela Engman. Na Folha de Londrina, saiba mais sobre a iniciativa.