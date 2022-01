Fotografias de criador do 'Londrinenses' viram quebra-cabeças premiados em ação da FOLHA

Matheus Cenali, 23, criou o Londrinenses em 2014 com o objetivo de divulgar a cidade nas redes sociais por meio de fotografias de pontos turísticos registradas por seguidores. O projeto se tornou um propulsor para que o jovem se interessasse ainda mais pelas imagens e por Londrina.

E começou a registrar as próprias fotografias e descobrir novos lugares e ângulos de paisagens que antes passavam batidos. Cenali terá quatro imagens transformadas em quebra-cabeças, que servirão como prêmios na segunda edição do Caça ao Tesouro Londrina 87 anos.

A ação, que é uma realização da Folha de Londrina em comemoração ao aniversário do município, acontece nesta sexta-feira (10).







Ele acredita que com as fotos transformadas em quebra-cabeças será possível apreciar mais ainda cada detalhe: “Fiquei super feliz com o convite, é um formato que eu nunca havia feito antes”, afirmou. “Sempre acompanhei vários fotógrafos aqui da cidade, como o Wilson Vieira, Wilson Grandi, Fabio Ito, Marcio Reis, e gostava muito do trabalho deles. Comecei a fotografar por hobby e aos poucos fui aprimorando”, explicou.







