Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Autarquia de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





AMANDA SOPHIA TABORDA MOURA - 0 anos - MANGUEIRINHA/PR

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Comunicação em: 17/12/2021 - 07:39 am

Falecimento em: 17/12/2021

Local do Velório:

Continua depois da publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situacao:





VALTER DA SILVA AGUIAR - 50 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 17/12/2021 - 07:21 am

Falecimento em: 17/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





PAULO BERNARDES DA SILVA - 64 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 17/12/2021 - 06:03 am

Falecimento em: 17/12/2021

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ROMALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/12/2021 - 02:21 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





ANTONIO APARECIDO ELIAS - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/12/2021 - 01:26 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: R. SAO VICENTE 168 - IG. ASS. DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA NAZARETH SILVA DE OLIVEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/12/2021 - 01:13 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





HILARIO JORGE - 96 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/12/2021 - 00:48 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA - 75 anos - CAMBARA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 22:37 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ALESSANDRA ALVES PIRES - 37 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 22:20 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





IZIDIO DE SOUZA - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 16:40 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





PALMIRA MARIA MONICO - 78 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 16:30 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





JOSE EDISON BUENO CAMARGO - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 14:38 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: MUNICPIO DE GUARAPUAVA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA

Situacao:





ANESIA REIS CANEZIN - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 13:16 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





REINALDO BIONDI - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 13:15 pm

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





CARLOS SUZUKI - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 11:52 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICI. DE IBIPORA

Situacao:





LINDALVA LUIZA DA ASSUNCAO - 60 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 11:03 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: DIRETO C/ DESPEDIDA NO CEM

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





RAVI LUCCA ARAUJO PEREIRA - 1 anos - PORECATU/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 10:35 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU

Situacao:





JESSICA TAMELA DA SILVA MONTEIRO - 30 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 09:50 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: AV SÃO JOÃO 4118 (ASSEMBLEIA, PERTO DO SANTAREM)

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 14:30

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE IVAIPORA

Situacao: SEPULTADO





KAZUAKI TAKAZAWA - 70 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 05:36 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Situacao:





KAZUKO ARAMAKI - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 04:11 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





CLEUZA GUILHERME DE SOUZA - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 03:26 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





OLGA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 02:24 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA TEREZA DA CONCEIÇAO - 62 anos - JATAIZINHO/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 02:10 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE ASSAI - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI - PR

Situacao: