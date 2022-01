Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de dezembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Autarquia de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





KAZUAKI TAKAZAWA - 70 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Comunicação em: 16/12/2021 - 05:36 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continua depois da publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Situacao:





PASQUINA ZAMBERLAN BORSANI - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 05:32 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: A DEFINIR (AGUARDA FAMÍLIA)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR (AGUARDA FAMÍLIA)

Situacao:





KAZUKO ARAMAKI - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 04:11 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao:





CLEUZA GUILHERME DE SOUZA - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 03:26 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: AGUARDA FAMÍLIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





OLGA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 02:24 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA TEREZA DA CONCEIÇAO - 62 anos - JATAIZINHO/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 02:10 am

Falecimento em: 16/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE ASSAI - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI - PR

Situacao:





IRIA FERREIRA DE LIMA - 95 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 01:46 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 01:38 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE JAGUAPITA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITA - PR

Situacao:





SIDNEY KINOSHITA - 63 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/12/2021 - 00:18 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





MARIO MADUENHO - 71 anos - CONGOINHAS/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 22:39 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - PR

Situacao:





CATARINA SZOLOPAK PASCOLATTI - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 21:55 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





IRALVA GOMES DA SILVA - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 21:27 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





RUY RODOLPHO SCHEEL - 91 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 20:08 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





JUTIL ESTEVAO PEREIRA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 18:21 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: RUA RIO GRANDE DO SUL 420 (IGREJA LUZ DO MUNDO)

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao:





MAURICIO MESSIAS - 71 anos - ITAMBARACA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 14:30 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ALAIDE FERREIRA FRANÇA DE ABREU - 89 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 13:13 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





NIUZA CAMARGO RODRIGUES FREITAS - 56 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 13:08 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





JEFFERSON FADONI - 58 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 12:22 pm

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





VICTOR TEODORO DOS SANTOS - 86 anos - TAMARANA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 09:30 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: MUNCIPIO DE TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNCIPIO DE TAMARANA

Situacao:





NAIR ALDINA FORMIGHIERI - 95 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 08:36 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: SEPULTAMENTO DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





ANTENOR DO NASCIMENTO - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 07:42 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA ROSA NETO BOMFIM - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 07:37 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





MERI NAKAYAMA - 91 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 06:30 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2021 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





LUIZ RODRIGUES - 89 anos - ITAMBARACA/PR

Comunicação em: 15/12/2021 - 05:22 am

Falecimento em: 15/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: