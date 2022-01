Estudo traz indicadores sociais e econômicos de Londrina; falta de empregos preocupa

O Fórum Desenvolve Londrina apresentou na manhã de ontem, em um evento on-line, o Manual de Indicadores 2021 e a décima edição da Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade. O estudo, com foco em assuntos relevantes das áreas de educação, saúde, meio-ambiente, segurança, cultura, tecnologia e economia, tem como objetivo estimular a participação do cidadão no desenvolvimento a partir da visão de futuro do Fórum para o centenário da cidade, em 2034.

O estudo traz vários indicadores sociais e econômicos que ajudam a avaliar como Londrina está evoluindo e ainda indica pontos que merecem mais atenção não só do poder público, mas de todo e qualquer londrinense. O documento é público e está disponível para download no site do Fórum Desenvolve Londrina.

A apresentação foi conduzida por Fabio Pozza, coordenador da comissão de pesquisa. Para ele, os dados revelados pelo Manual permitem um cruzamento de informações a partir de índices numéricos que mostram a situação econômica e social do município, fornecendo elementos para projetos e ações concretas.





A décima edição da Pesquisa de Percepção, incluiu perguntas relativas ao tema "Engajamento e Pertencimento" e deve ser publicada em 2022.





“Nas dez edições, seguimos a mesma metodologia o que nos permite uma comparação interessante dos dados. Todo o trabalho foi montado a partir da visão de futuro do Fórum que espera uma Londrina, em 2034, com uma comunidade ativa e articulada, uma cidade solidária, segura e saudável, tecnologicamente avançada, integrada com a região norte do Paraná e globalmente conectada; com uma economia diversificada e dinâmica, gerando riquezas e promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental”, diz.

A coleta de dados aconteceu entre agosto e outubro de 2021, foram entrevistados 600 residentes de Londrina, para uma amostra estratificada que refletisse a condição econômica dos moradores, divididos por sexo e região de residência.







Dentro dos aspectos econômicos, o estudo ainda revela que Londrina tem exportado menos e importado mais. A arrecadação de ISS também vem aumentando, assim como o número de microempreendedores individuais (MEIs).





“Aqui são duas leituras: o aumento do volume de empreendedores pode também representar a precarização do emprego. Cruzando outros dados, perguntamos se Londrina teve um bom desenvolvimento econômico e com boas oportunidades de emprego. Todos melhoraram em relação aos anos anteriores, mas ainda é o conjunto de indicadores com as piores avaliações. Hoje, o principal ponto de atenção é a economia, com 60% da população dizendo que a cidade não oferece boas condições de emprego. Outros dados da pesquisa confirmam essa tendência, como a vontade de mudar de Londrina para quase 13% dos entrevistados, estamos perdendo nossos talentos, uma evasão de pessoas no auge do potencial produtivo, que saem da cidade por falta de oportunidade. Uma mudança por necessidade”, alerta.







Na Folha de Londrina, saiba o que o estudo revela em outros setores, como segurança e qualidade de vida.