Em Londrina, 4,5 mil residências seguem sem energia elétrica

Equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) seguem em campo nesta segunda-feira (25) nos trabalhos de reconstrução das redes danificadas pelo temporal do fim de semana. A região Norte do Paraná chegou a ter 133 mil unidades consumidoras desligadas, no auge do temporal. Nesta segunda-feira, há aproximadamente 20 mil unidades consumidoras sem energia. A conta de postes quebrados na região chega a 257.

Ainda falando sobre a região, Alvorada do Sul foi o município mais prejudicado pelo evento climático em termos de fornecimento de energia, interrompido praticamente por completo desde o temporal. O município tem duas fontes de alimentação, e em ambas há equipes de obras atuando na reconstrução das redes, que tiveram ao menos 26 postes quebrados. Em Londrina, há 4,5 mil domicílios sem energia, e em Ibiporã, 2 mil. .