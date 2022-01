Falha em plataforma gera instabilidade em Amazon, iFood e Disney +

Uma falha na AWS (plataforma de computação em nuvem da Amazon) gerou instabilidade em aplicativos e deixou páginas fora do ar na internet no início da tarde desta terça-feira (7).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Serviços como Amazon Prime Video, iFood, Disney+ e League of Legends estão entre os afetados. O serviço de nuvem da Amazon é o mais contratado no mundo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nas redes sociais, clientes reclamaram de páginas que não carregavam dentro dos aplicativos. No caso do iFood, relataram que nem o contato com a central de ajuda foi possível.





Procurada, a empresa afirmou que a instabilidade no AWS provocou impacto em parte dos serviços prestados pela plataforma do iFood. Disse que o time de tecnologia interno adotou um plano de contingência para garantir os serviços e que acompanha "ações para a solução completa do problema".





No site Downdetector, que monitora reclamações de usuários em todo o mundo, o pico de registros ocorreu por volta das 13h. O Brasil é um dos países com reclamações.

Continua depois da publicidade





Operações e produtos da Amazon, como a Alexa, assistente virtual da empresa, tiveram problemas e ainda não foram completamente reestabelecidos.





Em uma página sobre o funcionamento da AWS, a empresa diz que identificou a raiz do problema e que "trabalha ativamente para a recuperação".





Procurada, a Amazon ainda não se posicionou sobre o assunto.





Em outubro, um apagão em serviços da Meta (matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram) deixou fora do ar os aplicativos da companhia por mais de seis horas. Mais de 2,72 bilhões de pessoas ficaram sem acesso à época, o que prejudicou negócios e comunicações de todo tipo.





Nesta semana, o Procon-SP afirmou ter multado o Facebook em mais de R$ 11 milhões devido ao apagão global, em especial por causa do WhatsApp, aplicativo de conversa mais usado no país. O órgão acusa a empresa de má prestação de serviço.