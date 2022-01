Prefeitura de Londrina promove último plantão do Profis 2021 neste sábado

No último sábado (11), a Prefeitura de Londrina realizou plantão de atendimento para o Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2021, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda. Na ocasião, 157 contribuintes foram à praça de Atendimento da Fazenda, resultando em 138 adesões ao programa. Foram negociados R$ 266.977,85.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, lembra que dezembro é o último mês em que o programa disponibiliza, para os contribuintes que tenham pendências com a Prefeitura, desconto de 70% nos valores de juros e multas, aplicados nos débitos em atraso do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), mais multas e autos de infração lavrados por órgãos municipais, como a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários), Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e outros.

O desconto em juros e multas para quem aderir ao Profis 2021 neste mês é de 70% se o pagamento for ser feito à vista. “A adesão será até o dia 21 de dezembro e o boleto deste último mês correrá no dia seguinte, 22. O mês é o último mês com desconto de 70% para pagamento à vista e os boletos vencem no dia 22. E também há a possibilidade de parcelamento em até 13x, mas com desconto de 40%”, complementou Perez.





Como o prazo para negociação pelo Profis encerra na próxima terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Fazenda vai realizar neste sábado (18) o último plantão de atendimento do ano. Mediante agendamento prévio, que deve ser feito no Portal da Prefeitura ou no telefone/WhatsApp (43) 3372-4424, os interessados devem reservar o horário para comparecer à Praça da Fazenda, que fica no piso térreo da Prefeitura. O endereço é Avenida Duque de Caxias, 635.





Além do atendimento presencial, a Prefeitura disponibiliza o canal on-line para o cidadão que queira aderir ao Profis 2021. Na página inicial do Portal da Prefeitura, basta clicar no banner “PROFIS 2021 – Programa de Regularização Fiscal” e, na página seguinte, inserir os dados solicitados para conferir quais as dívidas e as opções de negociação.

“É mais uma oportunidade de o contribuinte ficar em dia com a Prefeitura. Faremos novo plantão neste sábado (18) para atender presencialmente quem, por algum motivo, não consegue vir até o prédio durante a semana ou tem dificuldades no acesso à internet. Será o último plantão para que o contribuinte possa fazer sua adesão ao Profis, ficar em dia e evitar a cobrança judicial”, finalizou o secretário municipal de Fazenda.