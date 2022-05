Paraná já conta com 59 feiras de orgânicos e agroecológicos

Formado pela Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento) e órgãos vinculados, o Seagri (Sistema Estadual da Agricultura) começou a disponibilizar um mapa de feiras de produtos orgânicos e agroecológicos no Paraná. A ferramenta, disponível no site da Seab, contém datas, horários e endereços.

Até agora, o mapa já conta com 59 feiras de produtos orgânicos e agroecológicos, localizadas em 21 municípios. Do total das opções, sete estão localizadas em Londrina (leia mais no quadro as feiras realizadas no município).

O material foi reunido com a ajuda de servidores, prefeituras, entidades do setor e bases de dados já disponíveis em mapas nacionais. Antes da publicação, as informações passaram por um processo de checagem para garantir a atualidade dos dados.





A Seab destaca que a comercialização é uma das principais dificuldades dos produtores orgânicos. Com a pandemia, que causou a suspensão de diversas feiras, a renda dos produtores foi prejudicada.





Por outro lado, cresceu a demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis. A ampla divulgação pode colaborar para que esses espaços se popularizem ainda mais, contribuindo para o fomento da agricultura orgânica paranaense.