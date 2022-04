Nota Paraná libera créditos das compras de janeiro nesta quarta

O programa Nota Paraná libera, nesta quarta-feira (13), os créditos para os consumidores que solicitaram CPF na nota nas compras de janeiro de 2022. Neste mês, mais de 7,5 milhões de consumidores e 1,3 mil instituições serão beneficiados. Ao todo, mais de R$ 20,5 milhões em créditos do ICMS vão ser repassados, sendo R$ 18,3 milhões para consumidores com o CPF identificado e R$ 2,2 milhões para as organizações sociais ativas que receberam as notas fiscais em doação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Atualmente, mais de 4,1 milhões de consumidores estão cadastrados no programa, podendo colocar o CPF na nota, no ato da compra, para receberem os créditos e terem os valores liberados. Outras 3,4 milhões de pessoas, que também colocaram o CPF na nota, têm direito ao crédito, mas precisam se cadastrar no site do programa para que os valores sejam liberados.

Continua depois da publicidade





O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Esse é o prazo para que as informações necessárias para o cálculo dos créditos cheguem à Secretaria da Fazenda, como recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o CPF ou as doadas para as instituições sociais.





Para obter os créditos, o consumidor deve solicitar ao estabelecimento comercial o registro do CPF ou CNPJ no documento fiscal. Após a liberação pela Secretaria de Fazenda, o ele poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema e resgatá-lo após o cadastramento no programa.