Ganhou no Paraná Pay? Saiba como utilizar os valores sorteados na compra de combustível e gás

Além do setor turístico, o Paraná Pay, programa vinculado ao Nota Paraná da Secretaria da Fazenda, também conta com a possibilidade de uso dos valores sorteados na compra de combustível e gás de cozinha. São diversos postos e distribuidoras credenciados na carteira digital programa com o banco Senff. Em Curitiba, por exemplo, são 20 postos. Em Londrina, dois. Para consulta a distribuidoras, é preciso ir na classificação Serviços em Geral.

Os 8 mil vouchers de R$ 100 sorteados mensalmente podem ser usados nos estabelecimentos credenciados. O objetivo é incentivar o consumo do setor turístico e comércios varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis, fomentando a atividade econômica de segmentos afetados pela pandemia e pela crise econômica global. Ao todo já foram distribuídos somente neste ano R$ 3,2 milhões pelos sorteios.

Ao aderir ao Paraná Pay, tanto consumidores quanto os donos dos estabelecimentos precisam abrir uma conta na carteira digital Senff, pois através dela o cliente tem facilidade em pagar as compras nos locais via QR Code, em poucos segundos.





No site do Senff e no aplicativo estão a lista dos locais cadastrados onde se pode usar os créditos. O saldo é cumulativo, mas tem data de validade, já que os créditos podem ser transferidos para a carteira digital num prazo de 12 meses.





Para abrir uma conta na carteira digital Senff, acesse.