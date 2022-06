Exportações de Londrina caem e são dez vezes menores que as de Maringá

Indo na contramão de Londrina, três dos cinco maiores municípios do Paraná vêm registrando números animadores. Maringá cresceu as suas exportações em todos os anos analisados, saindo de R$ 7,1 bilhões em 2016 para R$ 11,8 bilhões em 2021. Somente nos quatro primeiros meses de 2022, a Cidade Canção já exportou o equivalente aos últimos quatro anos de comercialização estrangeira de Londrina.

Uma análise feita entre os anos 2016 e 2022, com dados divulgados pela Comex Stat (sistema para consulta de informações sobre o comércio exterior brasileiro), mostra que as exportações de Londrina encontram-se em um momento crítico. Os números apontam que o município enviou para o exterior apenas R$ 1,5 bilhão em produtos em 2021, ante R$ 11,8 bilhões de Maringá. Ainda de acordo com os dados, Londrina vem registrando queda nos resultados desde 2018, quando o volume de exportações caiu 54,2%, saindo de R$ 5,5 bilhões para R$ 2,5 bilhões, o que acarretou em uma balança comercial desfavorável, com deficit de 139,6 milhões no ano.

De acordo com o economista, a falta de indústrias em Londrina, a competitividade com o mercado chinês e a queda nas exportações agropecuárias são alguns dos maiores problemas a serem tratados pela administração pública.





“A competição com produtos industrializados, especialmente da China, ajuda a entender nossa perda de competitividade no mercado internacional e obriga as indústrias e o governo a repensarem políticas de incentivo à produtividade manufatureira. No entanto, foram as exportações da agropecuária que trouxeram o maior impacto na balança comercial de Londrina. Entre 2012 e 2017 nossas exportações foram na média de US$ 498,6 milhões (R$ 2,5 bilhões) e caíram para US$ 202,5 milhões (R$ 1,02 bilhão) no quinquênio seguinte entre 2017 e 2022, um recuo de 59,4%”, completa Rambalducci.





Ao analisar o balanço de Londrina ano a ano, nota-se que, a partir de 2018 o município teve uma queda brusca em produtos exportados, fazendo com que a balança comercial da cidade registrasse saldo negativo depois de dois anos superavitários. Segundo o economista, algo aconteceu entre esses anos para gerar uma mudança tão significativa.





“Alguma empresa que exportava por Londrina deixou de fazê-lo entre os anos de 2017 e 2018. Parece ser esta a única explicação para a queda abrupta sem que houvesse recuperação nos anos seguintes”, afirma.





O colunista diz, ainda, que Maringá só registra números expressivos por causa do forte mercado agropecuário que possui.





“O que justifica o saldo positivo de Maringá é o aumento expressivo de suas exportações agropecuárias que saltou de uma média de US$ 953 milhões (R$ 4,8 bilhões) para US$ 1.461 bilhão (R$ 7,4 bilhões) no quinquênio seguinte, aumento de 53,3% na comparação entre os dois períodos”, encerra Rambalducci.





