Confira cinco dicas para economizar energia com o ar-condicionado

Durante o verão, o ar-condicionado é um grande aliado para suportar o aumento das temperaturas. Além de proporcionar comodidade com o resfriamento do ambiente, o eletrodoméstico também melhora a concentração e produtividade. Apesar disso, o uso frequente do aparelho traz preocupações em relação ao aumento no consumo de energia elétrica. Confira cinco dicas da Gree Brasil para usar o eletrodoméstico de forma econômica.

POTÊNCIA



Na hora de adquirir um ar-condicionado é importante se atentar à potência em BTU/h do aparelho, que é a energia necessária para climatizar todo o ambiente de forma igual. Recomenda-se que o consumidor calcule a capacidade do aparelho ideal para cada cômodo, assim, ele pode escolher o ar-condicionado de acordo com a carga térmica e o tamanho do ambiente, garantindo que o consumo de energia seja menor.

LOCAL





A instalação deve ser feita longe da parede e móveis. Para garantir que o ar circule por todo ambiente, ele deve ser fixado em um local alto. A parte externa do aparelho deve ser instalada em um local arejado e longe da luz solar, dessa forma, o aparelho irá trabalhar apenas o necessário e consumir menos energia.





FUNÇÃO TIMER





A função timer é uma grande aliada no consumo de energia, ela permite que o aparelho seja programado para desligar sozinho quando atingir a temperatura ideal enquanto você já estiver dormindo.





MANUTENÇÃO E LIMPEZA





Peças danificadas e filtros sujos podem influenciar no aumento do consumo de energia pelo aparelho. Para que isso seja evitado, limpe os filtros semanalmente e faça uma manutenção periódica com a assistência técnica credenciada de uma a duas vezes por ano.