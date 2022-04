Comércio exterior pode ser alternativa à economia instável

As perspectivas para a economia brasileira em 2022 não são muito animadoras. Mesmo com a retomada gradual das atividades pós pandemia a partir de 2021, o cenário econômico reúne uma série de fatores que apontam para uma realidade desafiadora em um futuro próximo. Nível de desemprego elevado com forte impacto na renda da população, juros altos e inflação em ascensão são elementos que contribuem para a redução no consumo e têm impactos nos investimentos. Para completar, a taxa do PIB (Produto Interno Bruto) nacional está abaixo da média global.

Diante de tantos indicativos de desaceleração econômica, empresas e indústrias são obrigadas a procurar alternativas para compensar a baixa demanda interna e a solução pode estar no comércio exterior.

Países como os Estados Unidos, que ensaiam uma retomada na economia, estão abertos aos produtos estrangeiros. No ano passado o Brasil comercializou um volume recorde de US$ 31 milhões para os EUA, o segundo maior parceiro brasileiros nas exportações, apenas atrás da China.





Atualmente, o Paraná ocupa o sétimo lugar na lista dos estados brasileiros que mais exportam ao mercado norte- americano. Em 2021, o Estado vendeu US$ 1,5 bilhão aos EUA, mas esse ranking pode melhorar.





Continue lendo essa matéria na Folha de Londrina.