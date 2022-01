Desmembrada de Londrina, Tamarana tem considerável crescimento populacional

Há 25 anos, Tamarana foi desmembrada de Londrina. O município que tinha 9,7 mil no Censo de 2000 viu sua população aumentar em mais de 50% e atualmente, abriga 15,2 mil moradores.

O corretor imobiliário Ademir Ferreira, ex-vereador de Tamarana, foi um dos líderes do movimento emancipacionista União dos Amigos de Tamarana.

Ele lembra que o movimento surgiu da dificuldade que Tamarana encontrava de conseguir alguma benfeitoria quando ainda era um distrito de Londrina.





“Para trocar uma torneira que estivesse vazando no cemitério, tinha que falar com o subprefeito, que tinha que ir a Londrina para falar com os secretários, que precisavam conversar com o prefeito para autorizar essa substituição. Traduzindo, era um problema imenso.”





“Naquela época tínhamos 7.700 habitantes e dependíamos de Londrina para tudo. Quando nos emancipamos, nada nos foi deixado. Nós pegamos o município e não tínhamos nem um papel assinado pelo governador Roberto Requião com a lei da emancipação. A gente correu muito atrás para conseguir tudo. Elegemos a primeira legislatura da Câmara e o Edson Siena como prefeito, que foi ex-vereador de Londrina", disse.



