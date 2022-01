Defesa de condenados de caso Evandro, incluindo Beatriz Abagge, pede revisão criminal

A defesa de Beatriz Abagge, Davi dos Santos Soares e Osvaldo Marcineiro protocolou, na segunda-feira (6), um pedido de revisão criminal das condenações dos três pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba (Litoral).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O criminalista Antonio Augusto Figueiredo Basto ressaltou que o pedido de revisão é baseado em fatos novos, que são fitas que foram subtraídas do processo.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Elas demonstram que os acusados foram submetidos a tortura e sevícias. Estou apoiado em um parecer médico legal, que demonstra que houve sofrimento e tortura. E também em um parecer de fonética que demonstra que as fitas são autênticas e contemporâneas aos fatos”, declarou o advogado.







A Polícia Civil afirmou, por meio de sua assessoria, que não possui relação com esses inquéritos, já que eles foram conduzidos pelo Ministério Público e pela Polícia Militar do Paraná.





Ele explicou que as gravações não identificam os torturadores, mas identificam a contemporaneidade. “Fica claro que são policiais militares.” Ele ressaltou que a perícia mostra que foi o mesmo gravador utilizado pelo áudio usado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) no julgamento, na mesma hora e é da mesma fita. “O parecer é muito claro e identifica os torturados Osvaldo Marcineiro, Vicente de Paula, Davi dos Santos Soares, Beatriz Abagge e Celina Abagge. O relatório tem 227 laudas, demorou meses para ser feito e mostra clara e evidentemente a tortura.”



Continua depois da publicidade





O Ministério Público do Paraná afirmou por meio de nota que analisará os elementos que serão levados ao processo pela revisionante e se manifestará nos autos. “Convém observar que a desconstituição de uma condenação criminal somente ocorre no caso de surgir nova prova cabal de exclusão de responsabilidade da pessoa condenada.” A Polícia Militar do Paraná informou que aguarda ser comunicada oficialmente para se manifestar.







Leia mais na Folha de Londrina.