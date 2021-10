Confira programação da Festa da Padroeira em Londrina; vagas presenciais em missas já se esgotam

A 24º Festa da Padroeira tem motivos de sobra para comemorar nesta terça-feira (12) em Londrina. O O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, situado na Vila Nova, completa 70 anos como paróquia e 25 anos como santuário.

A programação inclui missas presenciais transmitidas pelas redes sociais do santuário. Além disso, duas atividades serão inéditas: o batismo de algumas crianças no Dia da Padroeira e a troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

“O Santuário está em festa porque celebramos nossos Jubileus, lembrando da fé e devoção de nossos pioneiros e de todo o povo que já passou por aqui. Afinal, o Santuário cresceu e se desenvolveu junto com a cidade e ganhou repercussão e notoriedade em todo o Paraná e no interior de São Paulo”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





Vagas presenciais em missas já esgotadas

Para receber os fieis, haverá missas às 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h. Quem conseguiu o agendamento prévio deve seguir todos os protocolos sanitários, como uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e aferição de temperatura.





As vagas para participar presencial das cerimônias esgotaram na manhã desta segunda-feira (11), informa o Santuário.





Para manter uma segurança em relação aos protocolos santuários, o local limitou em 600 vagas por missa, em média, entre as oito celebrações agendadas para este feriado. Os agendamentos ficaram disponíveis durante quase um mês. Entretanto, todos poderão acompanhar as atividades pelas transmissões online no Facebook e Youtube do Santuário.





“As vagas foram todas preenchidas, mesmo depois de abrirmos mais 100 lugares em cada celebração”, explica Lilian Strass, organizadora da 24ª Festa da Padroeira. De acordo com ela, não haverá a instalação de telões em frente o santuário, como era feito antes da pandemia do coronavírus, para que as pessoas pudessem acompanhar da praça. “Justamente para não provocarmos aglomerações”, ressalta.





Batismo







Às 12h, no Espaço Mariano, de forma inédita e para celebrar os Jubileus, o Santuário realizará o batismo de nove crianças, cujos pais e padrinhos se inscreveram previamente e estão em ordem com toda a documentação necessária.





“Essa é uma maneira de homenagear e honrar Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe e Padroeira, além de celebrar o Dia das Crianças. Muitas pessoas sempre quiserem batizar seus filhos no Dia da Padroeira, mas, nunca conseguimos atender porque este é um dia muito agitado. Desta vez, nós nos organizamos para poder realizar este sacramento”, afirma Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar.





Troca do manto





E às 19h, durante a missa, a equipe de liturgia inaugura uma tradição que já é costume no Santuário Nacional, em Aparecida: a troca do manto da imagem de Nossa Senhora.





A cada ano, as vestes serão trocadas. Para realizar a primeira, o convidado é o arcebispo Dom Geremias Steinmetz. “Vamos iniciar essa tradição aqui em Londrina porque acreditamos que este é um cuidado com a imagem de nossa Padroeira. Lá em 1868, por exemplo, a Princesa Isabel presenteou a imagem com um manto depois de ser atendida com uma graça”, conta Sandra Regina Mantovani, coordenadora da Liturgia.





Programação do Dia da Padroeira (12 de Outubro):





5h – Padre Paulo Rorato

7h – Padre José Onero

9h – Dom Manoel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio

11h – Padre Romão Martins

12h – Batismo de 9 crianças no Espaço Mariano (fechado para o público)

13h – Padre Valdomiro Rodrigues

15h – Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina (transmissão pela Rádio Alvorada e TV Evangelizar)

17h – Padre Marcelo Cruz (transmissão pela Rádio Paiquerê 91,7)

18h – Padre Cláudio Marinoni (Bênção das Crianças, online)

19h – Dom Geremias Steinmetz (troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida)

Em seguida – Coroação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida