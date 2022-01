Confira a programação de Natal no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná

Lembrancinhas, presentes de Natal e de amigo secreto. São muitas as confraternizações e encontros familiares de fim de ano que exigem criatividade para presentear. Por isso, o Bazar do Santuário, com itens e artigos religiosos, ficará aberto em horário especial, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina. Além disso, haverá uma programação especial de novena e de apresentações culturais para todos os públicos, desde os católicos até a comunidade em geral.

“Neste Ano Jubilar, em que iniciamos as comemorações do Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e do Jubileu de Prata (25 anos como santuário), nós queremos oferecer à cidade uma série de eventos para as pessoas rezarem, assistirem a apresentações e, também, para presentarem seus amigos e familiares”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. O Bazar, por exemplo, ficará aberto de 15 a 23 de dezembro, das 18h30 às 21h30, coincidindo com a programação da novena e das apresentações culturais. Além disso, o Bazar fica aberto normalmente de quarta-feira, das 14h às 17h, de sábado, das 8h às 12h, e domingos, das 8h30 às 12h e das 15h às 18h30.

Já a novena de Natal, com o tema “Com o coração e pai, José amou Jesus”, terá início no dia 15 de dezembro, sempre a partir das 19h durante a semana e às 18h30 nos finais de semana (sábado e domingo), com encerramento no dia 23 de dezembro. Em alguns dias, logo após a novena, haverá apresentações artísticas, todas gratuitas e abertas ao público. Veja a programação:

Programação:





Dia 13, 20h – Coral Nosso Lar





Dia 18, 20h – Grupo Elimar Machado





Dia 19, 20h – Orquestra de Viola Caipira





Dia 20, 20h – Folia de Reis





Dia 21, 20h – Orquestra de Câmara Solistas





Dia 22, 20h – Grupo de Taiko





Dia 23, 20h – Coral Unicanto