Veja 10 passeios ao ar livre para fazer no dia do Natal em São Paulo

A ceia natalina do ano passado precisou ser feita com poucas pessoas, todas mascaradas e trancadas dentro de casa. Agora, com o avanço da vacinação e a diminuição de casos de Covid, o clima festivo volta a surgir e é possível vislumbrar um Natal um pouco mais comum em 2021.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





É verdade que, tradicionalmente, reunir-se com familiares para trocar presentes e fazer uma ceia cheia de pratos típicos é o jeito mais tradicional de celebrar o Natal, mas também há quem goste de inovar. Depois de tantos meses sem sair de casa, uma sugestão para aproveitar a data natalina em São Paulo é fazer um passeio ao ar livre neste sábado, dia 25.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





É possível, por exemplo, visitar animais no Zoológico de São Paulo ou no Zoo Safári. Também dá para avistar bichos mais antigos, como os dinossauros, protagonistas de dois parques abertos na cidade no dia do Natal.





Veja, a seguir, uma lista com dez sugestões de passeios para quem quer fugir de mais um Natal enclausurado. Se for sair, lembre-se de não tirar a máscara do rosto e manter o distanciamento. Boas festas.





Parque Augusta

Continua depois da publicidade





O local é uma novidade. Aberto em novembro após anos de polêmicas, o parque reúne um playground, cachorródromo, equipamentos de ginástica, academia para idosos e estradinhas para quem estiver com vontade de fazer uma caminhada. Há ainda a Casa das Araras, um espaço que abriga exposições culturais.





R. Augusta, 200, Consolação, região central. Das 8h às 21h neste sábado (25). Grátis.





Jardim Botânico





O espaço é ideal para quem se interessa por flores e plantas. Além de proporcionar um contato mais próximo com a natureza, o Jardim Botânico é um bom local para passear com a família e, por que não, fazer um piquenique. O lugar ainda guarda lagos com flores aquáticas, estufas e coleções da flora brasileira.





Av. Miguel Estéfano, 3.031, Água Funda, região sul. Das 9h às 17h neste sábado (25). Ingr.: R$ 5 para crianças de 5 a 14 anos, estudantes com comprovante e idosos; R$ 10 para pessoas de 15 a 59 anos; crianças com até quatro anos: grátis. Vendas em zoologico.com.br ou na bilheteria física, que fecha às 16h.





Mundo dos Dinossauros





O local, que fica dentro do Zoológico de São Paulo, funciona como um parque de diversões temático para a criançada. A ideia é que elas vejam estátuas de dinossauros que medem até 18 metros de altura, além de brincar em escorregadores, pontes ou numa atração chamada Gira-Dino, que é uma espécie de carrossel –em vez de cavalos, os pequenos sobem em dinossauros. Para visitar o Mundo dos Dinossauros é necessário pagar para entrar no Zoológico de São Paulo antes, mas há combos com ingressos para os dois locais.





Av. Miguel Estéfano, 4.241, Água Funda, região sul. Das 9h às 17h neste sábado (25). Ingr.: R$ 37,50 no combo que dá entrada ao Zoológico de São Paulo e ao Mundo dos Dinossauros para crianças de 5 a 14 anos, estudantes com comprovante e idosos; R$ 75 no combo que dá entrada aos dois locais para pessoas de 15 a 59 anos; crianças com até quatro anos: grátis. Venda p/ zoologico.com.br ou na bilheteria física, que fecha às 16h.





Parque da Água Branca





Com cerca de 137 mil m², o parque é uma opção de lazer para quem estiver na zona oeste de São Paulo. O local abriga um aquário, uma praça com equipamentos de ginástica para idosos, espaços com exposições e feiras, além do Museu Geológico, que expõe minerais, rochas, fósseis, objetos e documentos antigos.

Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, região oeste, tel. (11) 3803-4200. Das 6h às 20h neste sábado (25). Grátis.





Parque Ibirapuera





Este parque da zona sul de São Paulo é ideal para quem procura espaços ao ar livre com decoração e programação natalinas. Além de exibir seu tradicional espetáculo de luzes na fonte do lago, o local abriga esculturas iluminadas em formato de borboletas e vitórias-régias. Árvores natalinas completam a decoração.





Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, região sul, tel. (11) 5574-5045. Das 8h à meia-noite neste sábado (25). Grátis.





Parque Villa-Lobos





Além das áreas verdes, quadras e pistas de patins e skate, o parque abriga a Villa de Natal, um circuito de atrações, com parque de diversões e espaços temáticos.





Parque Villa-Lobos: av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste, tel. (11) 2683-6302. Das 5h30 às 19h neste sábado (25). Grátis.





Villa de Natal: seg. a sex., das 14h às 23h; sáb. e dom., das 10h às 23h. De 10/12 a 6/1. Ingr.: a partir de R$ 30 p/ ticket360.com.br.





T-rex Park





Localizado no estacionamento do Shopping D, o parque de diversões é para quem adora ver estátuas de dinossauros. O espaço reúne 19 atrações temáticas, como montanha-russa, roda-gigante e torre de queda livre. Há também atrações para as crianças mais novas, como o Magic Train,brinquedo que simula um trenzinho. O nome dado ao parque não vem à toa -quem for até lá verá um tiranossauro rex exageradamente alto, com dez metros de altura.





Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, região oeste, tel. (11) 3803-4200. Das 6h às 20h neste sábado (25). Grátis.





Vertical Infinity Rapel & Trips





Uma equipe de pessoas especializadas em rapel oferece a atividade radical em diferentes pontos de São Paulo. No dia do Natal, a atividade acontece na ponte Laguna, das 10h às 18h. Presos em cordas, os corajosos descem cerca de 15 metros -crianças também podem participar.





Na ponte Laguna. Das 10h às 18h neste sábado (25). Mais informações p/ Instagram @vertical_infinity7 ou p/ WhatsApp, no (11) 95065-7888. Ingr.: R$ 50 p/ duas descidas.





Zoológico de São Paulo





Com cerca de 232 espécies de animais, este é o local ideal em São Paulo para quem quer conhecer bichos. O zoológico reúne uma extensa diversidade de mamíferos, aves e répteis, além de animais selvagens, como leões, girafas, hipopótamos, elefantes, tigres e ursos.





Av. Miguel Estéfano, 4.241, Água Funda, região sul, tel. (11) 5073-0811. Das 9h às 17h neste sábado (25). Ingr.: R$ 27,50 para crianças de 5 a 14 anos, estudantes com comprovante e idosos; R$ 55 para pessoas de 15 a 59 anos; crianças com até quatro anos: grátis. Venda p/ zoologico.com.br ou na bilheteria física, que fecha às 16h.





Zoo Safári





Inaugurado há 20 anos, o passeio mostra diferentes espécies de animais num trajeto feito dentro de carros. Quem for até lá vai avistar cervos, macacos-prego, macacos-aranhas, lhamas, avestruzes, camelos, leões, girafas e hipopótamos. Vale lembrar que, devido à pandemia de Covid, não é permitido oferecer comidinhas aos animais.





Av. do Cursino, 6.338, Vila Moraes, região sul, tel. (11) 2336-2131. Das 10h às 17h neste sábado (25). Ingr. p/ veículos próprios: R$ 45 p/ adultos; R$ 22,50 p/ crianças de cinco a 14 anos, estudantes com comprovante e idosos; crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiência portando laudo: grátis. Venda somente na bilheteria física, que fecha às 16h".