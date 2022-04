Procon de Maringá fará vistoria nos comécios nesta terça

O Procon de Maringá estará nas ruas, na manhã nesta terça-feira (15), para fazer vistorias e orientar os comerciantes locais. A ação faz parte das atividades do Dia do Consumidor, celebrado nesta terça.

Além de vistoriar as lojas, a equipe passará informações a respeito de precificação, disponibilidade do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e deixará os contatos do Procon de forma visível dentro dos estabelecimentos.

O início das vistorias está previsto para as 9h, com saída da sede do Procon, localizada na Avenida Horácio Raccanello Filho, n°5.645