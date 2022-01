Com otimismo em pesquisa, LondriNatal espera alavancar vendas de fim de ano

O lançamento da campanha LondriNatal, que começa oficialmente nesta segunda-feira (6), pretende pôr em prática o otimismo identificado pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e a Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) em uma pesquisa sobre as vendas no fim do ano.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o levantamento, Londrina figura com o índice mais "otimista", com 85%, enquanto a média no restante do Paraná é 75%.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A consulta foi feita pelo Grupo Datacenso – Pesquisa e Inteligência de Mercado, com margem de erro no geral de 4% e grau de confiança de 95%. "Pedimos que as famílias venham ao centro, que fomentem as lojas locais. Isso aumenta a expectativa de maiores vendas e que a economia seja retomada, ainda mais em tempos de pandemia. Estamos com boas perspectivas. Temos bons indicadores de crescimento, inclusive de superar os anos anteriores", disse a presidente da Acil, Márcia Manfrin.





De acordo com a pesquisa, a maioria dos comerciantes paranaenses acredita que as vendas serão melhores do que o Natal de 2020.





Continua depois da publicidade

É um quesito que Londrina também supera os outros municípios. Enquanto 88% dos lojistas consultados estão otimistas, a média no Estado gira em torno de 67%.







Para Manfrin, o ânimo dos empresários londrinenses tem relação com a segurança do consumidor. Nesta segunda, foi lançada a Operação Natal pela Polícia Militar e Guarda Municipal.





Viaturas estarão rondando o centro de Londrina e imediações até o horário de fechamento do comércio, que passa a atender até às 22h.





Continue lendo na Folha de Londrina.