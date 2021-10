Com 16 equipes, Defesa Civil trabalha para retirar 215 árvores derrubadas em Londrina

A Defesa Civil de Londrina segue com trabalho de rescaldo nesta segunda-feira (25) para desobstruir ruas, casas e outros imóveis atingidos por árvores e postes derrubados no temporal do sábado (23). Segundo o balanço, na cidade 215 árvores foram derrubadas pelos ventos e 73 casas foram destelhadas. A atualização dos números e do trabalho da Prefeitura de Londrina foi divulgado em coletiva de imprensa no final da manhã desta segunda-feira.

Dados da secretaria Municipal mostram que 40 das 179 unidades escolares foram atingidas de alguma forma pelo temporal do fim de semana seja por alagamento, destelhamento de parte da estrutura ou por queda de árvores. Entretanto, as aulas não chegaram a serem interrompidas nesta segunda-feira. São 18 unidades afetadas na zona norte, 14 na zona leste, quatro na zona leste, duas na zona oeste e duas na zona rural de Londrina.





Na zona rural, a preocupação é com as pontes de estradas e com desobstrução das vias de difícil acesso. "Esse trabalho já foi resolvido no próprio sábado. A área rural em alguns pontos ainda não têm energia, mas todas as localidades estão sendo atendidas. Nós destacamos a região norte, próximo da Warta e do Rancho do Gaúcho que grandes redes de trasmissão foram atingidas, mas ela foram as primeiras a serem recuperadas pela Copel" disse o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, também responsável pela Defesa Civil de Londrina.





