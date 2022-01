Chuva suspende rodízio no abastecimento de água em cidades do Norte Pioneiro

Fortes chuvas possibilitaram a suspensão do rodízio no abastecimento de água em quatro cidades do Norte Pioneiro do Paraná. Os sistemas de Quatiguá e Carlópolis estão livres da medida a partir desta quarta-feira (15).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Já em Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos, onde havia previsão de início de rodízio para esta quarta (15) e quinta (16), respectivamente, a implantação também está suspensa. O anúncio é da Sanepar.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Com as precipitações, os rios e poços recuperaram vazão suficiente para favorecer o fornecimento de água de forma regular nestas quatro cidades. No entanto, o alerta permanece. A Sanepar segue fazendo o monitoramento diário das condições climáticas, de vazão e do consumo.







A orientação é evitar desperdícios e, se houver necessidade de novas medidas, a população será avisada com antecedência, promete a companhia.





A proximidade do verão leva ao aumento das temperaturas e consequentemente à elevação no consumo de água. Por isso, o alerta para o uso consciente da água continua.

Continua depois da publicidade





Dúvidas?





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar é através do telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o solicitante deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.