CCI da Zona Norte promove vacinação em clima lúdico

Os londrinenses que agendaram horário para receber a vacina contra Covid-19 no Centro de Imunização (CCI) da Zona Norte de Londrina no feriado de terça-feira (12) tiveram uma surpresa especial. As doses do imunizante contra o novo coronavírus foram aplicadas em clima de total descontração. Para celebrar o Dia das Crianças, o local ganhou decoração especial que inclui bexigas, brinquedos, enfeites e painéis com personagens famosos, além de equipe fantasiada e distribuição doces e pirulitos para as crianças.



“Minha de filha Sofia, de 10 anos, fez questão de vir me acompanhar porque sabe da importância de tomar a vacina. Ao chegar aqui tivemos essa surpresa ótima. Ela adorou e eu também. A decoração e as fantasias deixaram o ambiente bem mais leve e festivo”, elogiou a administradora Rosiclair Fernandes. “Achamos muito legal essa iniciativa. O momento de se vacinar ficou ainda mais especial com toda essa descontração e alegria”, comentou a estudante Emanuella Mendes ao lado do irmão Gabriel, do namorado Eduardo e da mãe, a advogada Michele Mendes.







As ações comemorativas realizadas no CI da Zona Norte não tem agradado apenas os usuários. “A gente também se diverte muito. Já tivemos decoração especial e equipe fantasiada no Dia da Balada e nas festas juninas. Acaba sendo mais alegre trabalhar nesse clima festivo”, ressaltou a enfermeira Michele Amorim.

