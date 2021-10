Calor deve chegar aos 30ºC nesta terça em Londrina, antecedendo chuva prevista para quarta

Uma massa de ar estável paira sobre o Paraná nesta terça-feira (26), mas, ao longo do dia, deve ser inibida pelos fenômenos pré-frontais, que antecedem a chuva prevista para esta quarta (27) em Londrina.





O calor previsto de 30ºC para esta tarde (26) pode ser encarado como uma preparação do clima para receber a frente fria, explica a agrometeorologista Angela Costa. Mínimas nesta manhã foram de 17ºC.

Além do clima quente, os ventos potencializam sua velocidade com a aproximação do novo sistema instável. O balançar das árvores não será incomum nas próximas horas.



As precipitações podem chegar já no início da tarde desta quarta (27) e se prolongam até a quinta (28). Não devem, no entanto, acumular o volume histórico da tempestade deste sábado (23), espera Costa.

Com elas, as máximas declinam até os 25ºC nos próximos dias, se depender da expectativa do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.