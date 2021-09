Calor chega aos 34ºC nesta terça-feira em Londrina, prevê IDR

Com sol predominante, as temperaturas alcançam 34ºC na tarde desta terça-feira em Londrina, prevê o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). As mínimas foram de 19ºC.





Um sistema instável pode trazer chuva pro extremo sul do Paraná, nas proximidades da divisa com Santa Catarina. No norte do estado, uma outra frente fria traz chance de precipitações para sexta-feira (1º), anuncia a agrometeorologista Angela Costa.

Mas, até lá, a umidade relativa do ar se mantém baixa. No pico de aquecimento desta segunda (27), ela esteve em 29%. A porcentagem ideal para a saúde humana, segundo recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) é de 50% a 60%.

O calor segue na quarta (29), também atingindo 34ºC. O amanhecer vem acompanhado de 20ºC, espera a pesquisadora.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.