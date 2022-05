Contratação de aprovados para PF e PRF é autorizada pelo governo

O governo federal publicou nesta quinta-feira (26), no DOU (Diário Oficial da União), um decreto autorizando a nomeação de 625 candidatos aprovados no concurso da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que não passaram dentro do quantitativo de vagas. A publicação autoriza o início do curso de formação para o cargo.

O concurso, realizado no ano passado, ofereceu um total de 1,5 mil vagas. Segundo o decreto, a nomeação dos novos policiais ficará condicionada ao provimento do quantitativo de vagas originalmente previsto no concurso público e à existência de vagas na data da nomeação.

Além da nomeação dos policiais rodoviários, o DOU também trouxe outro decreto, autorizando o início do curso de formação para 625 agentes da PF (Polícia Federal).







A nomeação dos policiais também seguirá as regras relativas ao provimento do quantitativo de vagas originalmente previsto no concurso público e à existência de vagas na data da nomeação.