Bolsonaro visita Santuário em Bandeirantes e participa de carreata de Ibiporã

Em uma passagem histórica pela região Norte Pioneiro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), visitou, na manhã deste sábado (09), o Santuário São Miguel Arcanjo, localizado em Bandeirantes (a 90 km de Londrina). Ele assistiu a missa, acompanhado de sua esposa, Michelle Bolsonaro, e diversas autoridades, como o governador do Estado, Ratinho Junior (PSD). A presença do presidente gerou grande comoção na cidade, com a reunião de milhares de apoiadores. Houve pequenas manifestações contrárias, porém sem registro de tumulto.

O presidente chegou a Bandeirante de helicóptero, por volta das 10h, cercado por forte aparato do Exército, Aeronáutica, além de policiais militares de toda região, que foram convocados para garantir a segurança do local. Antes da celebração, o presidente tirou fotos com apoiadores e abraçou crianças, mas não falou com a imprensa.

Bolsonaro participou brevemente da celebração, lendo um trecho bíblico de Ezequiel. Ao final da missa, houve a entrega da imagem de São Miguel Arcanjo ao governador e deputados que estavam presentes. O presidente da República não pegou a imagem junto com as outras autoridades porque, segundo o padre Rosinei Toniette, que celebrou o ato, Bolsonaro recebeu o anjo ao chegar ao Santuário, e prometeu levá-lo ao Planalto.





A missa lotou o salão do Santuário, que acolhe cerca de 3 mil pessoas. Todas foram previamente cadastradas (em sua maioria políticos e apoiadores da região) e revistadas antes de entrar no pátio da igreja. Outras milhares assistiram por telão no pátio.





Protesto

Um pequeno grupo de manifestantes, com carro de som e cartazes, tentou participar do evento, porém foi barrado pela organização, para evitar tumultos com os apoiadores do presidente. Eles se concentraram, então, no centro de Bandeirantes, com faixas que questionavam a politização da igreja, além de culpar o atual presidente por negligência na condução da pandemia. O protesto foi pacífico.

Em função dos questionamentos, nesta sexta-feira (08), a Diocese de Jacarezinho divulgou uma nota de esclarecimento, onde afirma que a visita do presidente ocorreu por um convite de particulares, não sendo promovido pela Diocese. “Reafirmamos a isenção partidária da igreja Católica”, diz a nota.

Presidente na região





Esta é a primeira visita de um presidente da República à cidade de Bandeirantes. No Norte Pioneiro, a última passagem de um presidenciável ocorreu em 2009, quando Lula visitou a cidade de Congonhinhas.

Bolsonaro confirmou a visita ao Santuário na semana passada, em Brasília, após receber uma comitiva formada pelo padre reitor do Santuário, Rosinei Toniette, além do padre Roberto Medeiros, deputado federal Diego Garcia e o empresário de Bandeirantes, Leonir Palla.





“Foi uma oportunidade ímpar que recebemos no município. Foi uma honra tê-lo conosco, junto com outro chefe de Estado, o governador, e tantas outras autoridades”, disse o prefeito da cidade, Jaelson Matta (Podemos)





Entre as autoridades presentes, os ministros Marcos Montes (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Augusto Heleno (Gabinete da Segurança Institucional); os deputados federais Sandro Alex, Aline Sleutjes, Filipe Barros, Diego Garcia, Luísa Canziani, Paulo Martins e Pedro Lupion; além de prefeitos da região.

A presença de Bolsonaro atraiu apoiadores de toda a região. A comerciante de Londrina, Gisele Martins, trouxe o marido e o filho para a missa. “Sou devota de São Miguel, e fico muito feliz e honrada em saber que o presidente nos prestigia”, diz.





Após assistir a missa, o helicóptero do presidente pousou no Campo Estrela, em Ibiporã. Na cidade, foi ao encontro de apoiadores e passeou em cima de uma caminhonete e ao lado do prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira (PSD) comeu um pastel e suco de laranja em uma lanchonete.



