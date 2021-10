Após estiagem prolongada, Londrina tem 3º outubro mais chuvoso da história

Depois de uma seca histórica em Londrina, o município registra agora volumes recordes de chuva, como a tempestade do último sábado (23).

Se em julho de 2021 choveu apenas 33 milímetros - bem abaixo da média pluviométrica do mesmo período, que é de 71,3 mm, segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) - outubro de 2021 é um dos mais chuvosos da história da cidade. Até agora, choveu 294,4 mm, o terceiro mais alto para este mês.

“O outubro mais chuvoso do histórico, para Londrina, foi em 2009, com 482,6 mm. Em 2017 foram 364 mm. A média histórica para o mês é de 158,9 mm”, detalha o meteorologista Samuel Braun, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Segundo ele, tempestades como as que aconteceram no fim de semana e que causou estragos em vários municípios do Paraná, são normais para a primavera. “É a época em que as tempestades são comuns, com ventos fortes e granizo”, afirmou.







As chuvas também elevaram o nível dos leitos dos rios, como o do Tibagi. Saiba mais na Folha de Londrina.